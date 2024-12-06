В нескольких регионах России перестали работать иностранные интернет-сервисы

«Ъ»: на юге России перестали работать иностранные интернет-сервисы

Жители южных регионов России столкнулись с ограничениями в работе интернета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, по информации издания, в Дагестане перестали открываться иностранные сайты, проблемы зафиксированы также в работе отдельных сервисов и мессенджеров. Телекоммуникационная компания Ellco объяснила перебои в работе учениями Роскомнадзора «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет».

Помимо Дагестана, на неработающие сервисы также обратили внимание пользователи из Чечни и Ингушетии.

Позднее Роскомнадзор заявил РБК, что проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента интернета проводится ежегодно. «В ходе учений выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», — заявили в пресс-службе ведомства.

