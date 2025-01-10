На радаре самолета с россиянами на борту появились фантомные метки

Aviaincident: На радаре летевшего из Уфы самолета появились фантомные метки

На радаре самолета российской авиакомпании Utair появились фантомные метки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Уфы в Ташкент Boeing 737-800 в четверг, 9 января. Во время полета экипаж доложил о наблюдении на приборе ТКАС пяти меток.

При этом они оказались ложными, поскольку в районе выполнения полета другие воздушные суда отсутствовали. В результате командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту столицы Узбекистана.

Ранее в кабине пилотов самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines треснуло стекло. Инцидент случился с летевшим из Оренбурга в Москву Boeing 737-800 в четверг, 9 января.