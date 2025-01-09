В кабине пилотов российского самолета треснуло стекло

В кабине пилотов летевшего из Оренбурга в Москву Boeing треснуло стекло

В кабине пилотов самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines треснуло стекло. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Оренбурга в Москву Boeing 737-800 в четверг, 9 января. Экипаж доложил о самопроизвольном растрескивании левой форточки во время посадки пассажиров в воздушное судно.

Несмотря на это, рейс был выполнен и лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании треснуло лобовое стекло в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Красноярск Boeing 737-800 22 декабря.