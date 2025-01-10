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10:14, 10 января 2025Бывший СССР

На Украине началась борьба с нелегальным пересечением границы

На Украине началось перекрытие каналов нелегального пересечения границы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

Начался первый этап спецоперации по перекрытию каналов нелегального пересечения границы. Об этом сообщает Нацполиция Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 600 одновременных обысков, и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза призывников за границу. Нацполиция борется с группами, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. По данным ведомства, такие организации помогли в пересечении сотням военнообязанных. Детали спецоперации Нацполиция обнародует после завершения всех следственных действий.

Ранее стало известно, что на Украине находятся около 32 миллионов граждан, а за пределами страны — до 30 миллионов. Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышев призвал создать определенные условия для возвращения украинцев на родину, а также для того, чтобы оставшиеся за рубежом продолжали не терять связь с Украиной и работать на ее благо.

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