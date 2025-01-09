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15:53, 9 января 2025Бывший СССР

Число украинцев за границей и на родине почти уравнялось

Министерство нацединства: Число украинцев за границей и на родине почти равно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На Украине находятся около 32 миллионов граждан, а за пределами страны — до 30 миллионов. О том, что число украинцев за границей и на родине почти уравнялось, сообщил глава Министерства национального единства Алексей Чернышев, передает «РБК-Украина».

«Мы нация 60 миллионов украинцев. Это очень важный сигнал, очень важный месседж для всех», — сказал он. Он уточнил, что за границей находятся от 25 до 30 миллионов украинских граждан. В это число входят и те, кто эмигрировал до начала конфликта.

Чернышев призвал создать определенные условия для возвращения украинцев на родину, домой, а также для того, чтобы оставшиеся за рубежом продолжали не терять связь с Украиной и работать на ее благо. Кроме того, по его словам, ведомство начинает вводить стратегию нацединства, идентичности и множественного гражданства.

Ранее проживающие в Германии украинские беженцы рассказали, что не хотят воевать за коррупционное правительство в Киеве. Кроме того, они назвали Украину тюрьмой из-за закрытых границ и насильственной отправки на фронт.

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