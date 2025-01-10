Названа возможная цель последних санкций администрации Байдена

Reuters: администрация Байдена введет санкции против «Газпромнефти» и 180 судов

Новые санкции США против России затронут две нефтяные компании, трейдеров, а также порядка 180 перевозящих сырье судов. Возможные цели последних санкций администрации Байдена называет Reuters, агентство ссылается на документ американского Минфина, который якобы циркулирует среди представителей рынка в Европе и Азии.

Очередной пакет санкций называют одним из самых жестких. Под ограничения якобы попадут «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», 180 танкеров, которые транспортируют российское сырье, а также ряд высокопоставленных российских нефтяников. Также они затронут компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые страхуют большинство судов, поставляющих российскую нефть в Индию.

Эти меры приведут к серьезным перебоям в поставках ресурса в Индию и Китай, сообщили источники агентства в российской нефтяной торговле и в индийской нефтеперерабатывающей отрасли. По мнению одного из экспертов, это может привести к снижению цен на российское сырье ниже установленного потолка, чтобы можно было использовать западную страховку и танкеры. В противном случае, допустил он, индийские НПЗ воздержатся от приема судов, попавших под ограничения.

На фоне обсуждения новых санкций против российской нефтяной отрасли стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки эталонного североморского сырья нефти Brent превысили отметку в 78 долларов за баррель впервые с 14 октября 2024 года. Позднее цена нефти преодолела уровень в 80 впервые с 8 октября.

Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают варианты ужесточения ценового потолка для российской нефти, который на Западе установили в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель, введя эмбарго на морские поставки.