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17:45, 10 января 2025Ценности

Названы самые модные кроссовки на 2025 год

Vogue назвал кроссовки в футбольном стиле самыми модными в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Louis Vuitton

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные кроссовки на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об обуви, которая создавалась в стиле футбольных бутс. Отмечается, что данным видом спорта начали вдохновляться многие известные бренды, которые продемонстрировали подобные фасоны в своих коллекциях.

Среди них — Louis Vuitton Footprint Soccer, Fenty X Puma Avanti и Adidas Samba LT. Кроме того, марка Nike также анонсировала перевыпуск модели Total 90, выполненной с опорой на футбольную эстетику.

Также в декабре прошлого года была названа трендовая женская обувь на 2025 год.

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