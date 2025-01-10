Названы самые модные кроссовки на 2025 год

Vogue назвал кроссовки в футбольном стиле самыми модными в 2025 году

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные кроссовки на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об обуви, которая создавалась в стиле футбольных бутс. Отмечается, что данным видом спорта начали вдохновляться многие известные бренды, которые продемонстрировали подобные фасоны в своих коллекциях.

Среди них — Louis Vuitton Footprint Soccer, Fenty X Puma Avanti и Adidas Samba LT. Кроме того, марка Nike также анонсировала перевыпуск модели Total 90, выполненной с опорой на футбольную эстетику.

Также в декабре прошлого года была названа трендовая женская обувь на 2025 год.