Названы самые популярные у россиян кроссоверы

Самыми продаваемыми кроссоверами в РФ стали Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max

По итогам 2024 года самыми востребованными у россиян кроссоверами стали китайские модели — Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В прошлом году в России приобрели 83 828 экземпляра Haval Jolion. Достигнутый результат превзошел показатель 2023-го в полтора раза. Подобный показатель позволил китайскому кроссоверу занять первую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в сегменте SUV (sport utility vehicle, эти машины используются в основном в городской среде).

Второе место в списке самых популярных кроссоверов занял Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом в 64 811 проданных машин (плюс 57,9 процента). Тройку лидеров замкнула еще одна китайская модель — Chery Tiggo 4 PRO (52,7 тысячи единиц, плюс 60 процентов). В топ-5 также вошли российский внедорожник Lada Niva Travel (50 188 штук, плюс 7 процентов) и Geely Monjaro из КНР (47 893 экземпляра, прирост в 2,3 раза).

В десятке лидеров оказались в основном китайские бренды. Так, на седьмой строчке расположился кроссовер Omoda C5 (38 374 единицы, плюс 7,1 процента), на восьмом месте — Haval M6 (38 043, прирост в 4 раза), на девятом — Changan CS55 Plus (31 640, прирост в 3 раза), а на десятом — модель китайско-белорусского бренда Belgee X50 (30 632, прирост в 26,2 раза). Во второй половине рейтинга топ-10 самых востребованных машин SUV оказалась лишь одна российская. Lada Niva Legend стала шестой с результатом в 46 817 проданных единиц (плюс 20 процентов).

Что касается сегмента легковых автомобилей, то здесь лидерство в 2024 году сохранил за собой отечественный концерн «АвтоВАЗ». По итогам 12 месяцев машины Lada разошлись тиражом в 436,2 тысячи единиц. На второй позиции оказался Haval (190,6 тысячи штук), а тройку лидеров замкнул Chery (157 тысяч).