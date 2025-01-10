Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров на сумму более одного миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.
«Нидерланды приобрели для Украины 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы на сумму более одного миллиарда евро. Кроме того, в прошлом квартале Нидерланды предоставили помощь в размере двух миллиардов евро», — утверждается в публикации.
В частности, в прошлом квартале Киев получил «истребители F-16, а также контракты и финансирование беспилотников». По данным правительства, общий объем помощи, оказанной королевством Украине в виде товаров военного назначения и финансирования, составляет около шести миллиардов евро.
Ранее стало известно, что Великобритания и ее союзники по НАТО поставят 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ.