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14:49, 10 января 2025Мир

Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

Нидерланды закупили для ВСУ снаряды на сумму более одного миллиарда евро
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров на сумму более одного миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«Нидерланды приобрели для Украины 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы на сумму более одного миллиарда евро. Кроме того, в прошлом квартале Нидерланды предоставили помощь в размере двух миллиардов евро», — утверждается в публикации.

В частности, в прошлом квартале Киев получил «истребители F-16, а также контракты и финансирование беспилотников». По данным правительства, общий объем помощи, оказанной королевством Украине в виде товаров военного назначения и финансирования, составляет около шести миллиардов евро.

Ранее стало известно, что Великобритания и ее союзники по НАТО поставят 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ.

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