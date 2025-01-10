Британия и союзники по НАТО передадут Украине 30 тысяч БПЛА

Минобороны Британии: Лондон и союзники по НАТО передадут Украине 30 тысяч БПЛА

Международная коалиция поставит 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд украинской армии. Об этом сообщили министры обороны Великобритании и Латвии Джон Хили и Андрис Спрудс, пишет ТАСС.

В заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства, говорится, что финансирование 30 тыс беспилотников поступило из Британии, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Накануне стало известно, что Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине в 500 миллионов долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и оборудование для американских истребителей F-16.

До этого американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

