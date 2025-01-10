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13:57, 10 января 2025Экономика

Последствия разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе показали из космоса

Появились спутниковые снимки последствий лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Из космоса видны полностью сгоревшие районы Лос-Анджелеса, разрушенные дома и густой смог. Последствия лесных пожаров в американском штате Калифорния показали на спутниковых снимках, которые опубликовала газета The New York Times.

По данным издания, огнем охвачены три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Из них эвакуированы 70 тысяч жителей. Остановить распространение пламени удалось только в районе Херст — там локализовано около 10 процентов пожаров.

Сильнее всего пострадало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где находятся жилые дома — в том числе принадлежащие знаменитостям. По предварительным данным специалистов, ущерб от разрушительных пожаров превысил 50 миллиардов долларов.

В зоне поражения оказались несколько домов звезд Голливуда. Так, полностью сгорел пляжный дом в Малибу светской львицы Пэрис Хилтон. Эвакуироваться также пришлось вице-президенту США Камале Харрис, актерам Бену Аффлеку, Тому Хэнксу и Гвинет Пэлтроу, певице Рианне и баскетболисту Леброну Джеймсу.

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