Появилась версия о связи попытки нападения на школу в Курске с игрой

Попытавшийся напасть на школу в Курске подросток мог быть связан с игрой

Попытавшийся напасть на школу в Курске подросток мог быть связан с суицидальной игрой. Это предположение появилось в Telegram-канале Baza, издание приводит его как версию силовиков.

По информации издания, за несколько минут до того, как выдвинуться к школе, попытавшийся напасть на нее подросток оставил в соцсетях запись, которую определяют как имеющую отношение к подобным играм. Отмечается, что похожие записи публиковали и другие российские подростки, пытавшиеся напасть на учебные заведения. Предположительно, задание о нападении на школу вместе с другими поручениями подростку могли давать кураторы.

Кроме того, сообщалось о предполагаемой связи попытки нападения со «сложными отношениями» подростка с одной из учениц.

О попытке нападения стало известно из поста врио главы Курской области Александра Хинштейна. Чиновник рассказал, что подросток был вооружен ножами, в сумке у него была бутыль с жидкостью для розжига. Хинштейн добавил, что охранник школы не смог ни остановить попытку нападения, ни задержать подростка. Сейчас молодого человека уже нашли, с ним работают правоохранители.