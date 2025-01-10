Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 10 января 2025Россия

Появилась версия о связи попытки нападения на школу в Курске с игрой

Попытавшийся напасть на школу в Курске подросток мог быть связан с игрой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Попытавшийся напасть на школу в Курске подросток мог быть связан с суицидальной игрой. Это предположение появилось в Telegram-канале Baza, издание приводит его как версию силовиков.

По информации издания, за несколько минут до того, как выдвинуться к школе, попытавшийся напасть на нее подросток оставил в соцсетях запись, которую определяют как имеющую отношение к подобным играм. Отмечается, что похожие записи публиковали и другие российские подростки, пытавшиеся напасть на учебные заведения. Предположительно, задание о нападении на школу вместе с другими поручениями подростку могли давать кураторы.

Кроме того, сообщалось о предполагаемой связи попытки нападения со «сложными отношениями» подростка с одной из учениц.

О попытке нападения стало известно из поста врио главы Курской области Александра Хинштейна. Чиновник рассказал, что подросток был вооружен ножами, в сумке у него была бутыль с жидкостью для розжига. Хинштейн добавил, что охранник школы не смог ни остановить попытку нападения, ни задержать подростка. Сейчас молодого человека уже нашли, с ним работают правоохранители.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Осквернившей символ воинской славы России пьяной женщине грозит срок в колонии

      Задержанный за попытку поджога российский подросток заявил об отсутствии претензий к школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше