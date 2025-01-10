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01:54, 10 января 2025Бывший СССР

Президент Литвы высказался о Калининградской области

Президент Литвы Науседа озвучил притязания на Калининградскую область
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Гинатас Науседа

Гинатас Науседа. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Литвы Гинатас Науседа озвучил притязания над Калининградской областью. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Калининградской области.

Литовский глава не поддержал решения переименовать музей.

По его словам, «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли». Также он отметил, что «последние следы литовской культуры там необходимо сохранить».

Кроме того, политик назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его словам, должен носить соответствующее название.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подчеркнул Науседа.

Ранее американский Center on New Generation Warfare пришел к выводу, что, в случае гипотетического конфликта со странами Балтии, России потребуется десять дней, чтобы захватить Латвию и часть Литвы.

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