Пришедший к власти после протестов президент Абхазии зарегистрировался на выборах

ЦИК Абхазии сообщил о регистрации Гунбы в качестве кандидата на выборах

Нынешний исполняющий обязанности президента Абхазии Барда Гунба, пришедший к власти после протестов в ноябре 2024 года, зарегистрирован кандидатом на выборах президента республики. Об этом сообщили в ЦИК Абхазии, передает Апсныпресс.

Всего зарегистрировано четыре кандидата. Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба, бывший руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц и экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба.

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Их проводят после отставки Аслана Бжании, который покинул пост после протестов в ноябре 2024 года. Гунба стал временно исполняющим обязанности главы республики сразу после его ухода.

Ранее в соседней Грузии Саломе Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Ее статус оспаривается после присяги избранного коллегией выборщиков Михаила Кавелашвили.