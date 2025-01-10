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15:43, 10 января 2025Бывший СССР

Пришедший к власти после протестов президент Абхазии зарегистрировался на выборах

ЦИК Абхазии сообщил о регистрации Гунбы в качестве кандидата на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Нынешний исполняющий обязанности президента Абхазии Барда Гунба, пришедший к власти после протестов в ноябре 2024 года, зарегистрирован кандидатом на выборах президента республики. Об этом сообщили в ЦИК Абхазии, передает Апсныпресс.

Всего зарегистрировано четыре кандидата. Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба, бывший руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц и экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба.

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Их проводят после отставки Аслана Бжании, который покинул пост после протестов в ноябре 2024 года. Гунба стал временно исполняющим обязанности главы республики сразу после его ухода.

Ранее в соседней Грузии Саломе Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Ее статус оспаривается после присяги избранного коллегией выборщиков Михаила Кавелашвили.

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