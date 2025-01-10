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18:46, 10 января 2025Путешествия

Раскрыта дата вступления в силу соглашения России и Белоруссии о признании виз

Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз вступит в силу 11 января
Алина Черненко

Фото: ASA studio / Shutterstock / Fotodom

Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз вступит в силу с 11 января. Дату раскрыло агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Уточняется, что соглашение, подписанное 19 июня 2020 года, определяет порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы стран — участниц договора о создании Союзного государства. Его действие распространяется в том числе на сухопутный участок, который до этого был открыт только для россиян и белорусов.

В источнике также указано, что обе стороны взаимно признают визы, которые дают право на въезд и пребывание на территории России и Белоруссии, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Ранее МИД Венгрии пояснил позицию по упрощенным визам для россиян и белорусов. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто считает, что включение граждан России и Белоруссии в программу «Национальная карта» по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне.

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