Раскрыто содержание беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

NYP раскрыла содержание беседы Трампа и Обамы на похоронах президента Картера

Избранный президент США Дональд Трамп во время беседы с экс-главой страны Бараком Обамой на церемонии прощания с Джимми Картером предложил ему найти место для обсуждения вопросов без прессы. Об этом пишет New York Post со ссылкой на эксперта Джереми Фримена.

По словам Фримена, Трамп сказал: «Это важный вопрос, и мы должны обсудить его не здесь, чтобы разобраться с ним, безусловно, сегодня».

Отмечается, что политики, вероятно, обсуждали международные соглашения. Между тем, детали разговора остались неизвестными.

Также уточняется, что в какой-то момент Трамп наклонился к Обаме и произнес: «Я отказался от этого. Дело в условиях. Вы можете себе это представить?».

В июле Барак Обама выразил поддержку Дональду Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге в Пенсильвании.