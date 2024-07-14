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04:02, 14 июля 2024Мир

Обама поддержал Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Обама выразил поддержку Трампу после стрельбы на митинге в штате Пенсильвания
СюжетСтрельба в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама выразил поддержку Дональду Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом Обама написал на странице в соцсети X.

«В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем, что точно произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно», — отметил политик.

Обама вместе со своей супругой Мишель пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Напомним, в экс-президента США стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа.

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      Марина Совина
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