Рэперша Lizzo показала фигуру в бикини после похудения и вызвала споры в сети

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала откровенное видео после похудения и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость записала ролик, в котором продемонстрировала фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Также она предстала в очках с прозрачными линзами и заплетенными в косы волосами. При этом на размещенных кадрах артистка показала процесс борьбы с растяжками и целлюлитом с помощью деревянных скребков.

Поклонники разделились во мнениях по поводу новой внешности рэперши. «Ты так похудела, что я тебя почти не узнал», «Ладно, ты выглядишь хорошо, но этого становится слишком много», «Выглядит отлично, но я также расстроен, потому что она всегда гордилась тем, что она толстушка. Мне кажется, ее заставили похудеть», «Забавно, как ты отчаянно пытаешься разрушить идеи, которых ты всегда придерживалась», «Мне нравится, что она показывает свое тело в таком свете», — высказывались они.

В октябре прошлого года Lizzo раскрыла секрет похудения.