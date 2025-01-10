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23:01, 10 января 2025Мир

Режиссер Стоун оценил высказывания о возможной атаке РФ на Польшу

Режиссер Стоун раскритиковал высказывания о возможной атаке РФ на Польшу
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Оливер Стоун

Оливер Стоун. Фото: YARA NARDI / Reuters

Заявление о возможном нападении РФ на Польшу являются глупостью, заявил американский режиссер Оливер Стоун в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Просто невежество, никакого образования, никакой истории», — сказал он. Таким образом Стоун прокомментировал похожее высказывание уходящего вице-президента США Камалы Харрис. «Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера», — отметил режиссер.

Ранее Стоун заявил, что США стремятся лишить Россию суверенитета и захватить ресурсы страны.

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