Режиссер Стоун оценил высказывания о возможной атаке РФ на Польшу

Режиссер Стоун раскритиковал высказывания о возможной атаке РФ на Польшу

Заявление о возможном нападении РФ на Польшу являются глупостью, заявил американский режиссер Оливер Стоун в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Просто невежество, никакого образования, никакой истории», — сказал он. Таким образом Стоун прокомментировал похожее высказывание уходящего вице-президента США Камалы Харрис. «Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера», — отметил режиссер.

Ранее Стоун заявил, что США стремятся лишить Россию суверенитета и захватить ресурсы страны.