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17:48, 10 января 202569-я параллель

Россия отправила ЕС десятки тысяч тонн дефицитного товара

Россия отправила в страны Евросоюза 119 тысяч тонн рыбной продукции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия в 2024 году отправила в Евросоюз (ЕС) из Мурманска десятки тысяч тонн рыбной продукции. Об этом сообщается на портале Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора.

По информации службы, большую часть из поставленной рыбной продукции составили такие виды как треска и пикша. Всего за год в ЕС было отправлено 119 тысяч тонн этого товара. Поставки в другие регионы на два порядка меньше — так, в Китай и Южную Корею направлено лишь 7,1 тысячи тонн морских продуктов.

При этом, известно, что треска является дефицитным для Евросоюза товаром. Так, в 2024 году сообщалось, что из-за нехватки этого сырья среди производителей наблюдалась жесткая конкуренция за ресурсы, что привело к росту цен. Дефицит вызван введенными Евросоюзом против России санкциями.

Ранее сообщалось, что в Дудинке приготовили трехсоткилограммовую закуску из сырой рыбы. Чтобы поставить гастрономический мировой рекорд, специалисты два дня вели подготовку. Художники-косторезы делали ледяную чашу, вес которой составляет полторы тонны, а повара резали и пилили рыбу, чтобы заполнить ледяную посуду.

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