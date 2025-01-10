Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

Мошенники, представляясь работодателями, пишут россиянам в сети и предлагают сотрудничать удаленно. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
В поддельных вакансиях, которые распространяют злоумышленники от лица существующих организаций, соискателям предлагается удаленная работа с гибким графиком. Для работы мошенники просят установить неизвестное приложение и предоставить ему все необходимые разрешения.
В ведомстве подчеркнули, что установленная программа будет перехватывать СМС-сообщения. Таким образом мошенники смогут узнать секретные коды, в том числе присылаемые банковскими приложениями, и жертва потеряет свои деньги.
Ранее в МВД перечислили ошибки в защите от злоумышленников. Отмечалось, что не следует сохранять данные банковских карт в браузерах, а также использовать стандартные ответы на контрольные вопросы, так как мошенники могут легко их угадать.
О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.