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11:41, 10 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

МВД предупредило, что мошенники пишут в сети с предложением удаленной работы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники, представляясь работодателями, пишут россиянам в сети и предлагают сотрудничать удаленно. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В поддельных вакансиях, которые распространяют злоумышленники от лица существующих организаций, соискателям предлагается удаленная работа с гибким графиком. Для работы мошенники просят установить неизвестное приложение и предоставить ему все необходимые разрешения.

В ведомстве подчеркнули, что установленная программа будет перехватывать СМС-сообщения. Таким образом мошенники смогут узнать секретные коды, в том числе присылаемые банковскими приложениями, и жертва потеряет свои деньги.

Ранее в МВД перечислили ошибки в защите от злоумышленников. Отмечалось, что не следует сохранять данные банковских карт в браузерах, а также использовать стандартные ответы на контрольные вопросы, так как мошенники могут легко их угадать.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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