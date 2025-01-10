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19:27, 10 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили о только кажущихся полезными продуктах и блюдах

Эндокринолог Игнатова назвала готовые салаты только кажущимся полезным блюдом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты и блюда, которые традиционно относятся к диетическим, могут представлять угрозу для здоровья, рассказала эндокринолог Ольга Игнатова. Их врач назвала в беседе с Pravda.ru.

Игнатова предупредила россиян, что йогурты с фруктами ошибочно включены в число здоровых продуктов, поскольку на самом деле в них содержится много сахара, вредных консервантов, красителей и ароматизаторов. Еще одним только кажущимся полезным продуктом, по мнению врача, является цельнозерновой хлеб. В нем действительно много клетчатки, но присутствуют сахар, который нужно учитывать диабетикам, и глютен, вызывающий у некоторых людей аллергию.

Если зелень и овощи хранить в герметичной упаковке, это может способствовать образованию канцерогенных нитрозаминов, продолжила Игнатова, что делает готовые салаты потенциально вредными. «Если вы покупаете зелень в полиэтиленовых пакетах, перед употреблением тщательно промойте ее. Не забывайте, что при обработке этих продуктов могут использоваться химические средства», — рассказала она.

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Также вредными эндокринолог назвала банановые чипсы и рисовые хлебцы из-за их высокой калорийности. Причем последние часто являются продуктом переработки, и в них может содержаться мышьяк, который может стать причиной диабета, сердечных заболеваний и даже рака, если употреблять такие продукты слишком часто, уточнила врач.

Ранее диетолог Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям.

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