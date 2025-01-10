Россиян предостерегли от строгих диет после новогодних праздников

Диетолог Стародубова: Строгие диеты после новогодних праздников вредят здоровью

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что строгие диеты, к которым многие прибегают после новогодних праздников, вредят здоровью. Воздержаться от них врач призвала в разговоре с РИА Новости.

«После череды новогодних торжеств (...) ни в коем случае не следует стремиться "взять реванш" с помощью жестких ограничений и несбалансированных диет, а заодно и скорректировать массу тела. Это вредно и не принесет желаемого результата», — предупредила Стародубова.

Диетолог объяснила россиянам, что, если человек получает недостаточное для жизненных процессов количество калорий, организм станет экономить расход энергии и начнет запасать жировую массу на «черный день». Вес будет снижаться преимущественно за счет мышечной ткани, поскольку она требует в три раза больше энергии на свое поддержание.

В итоге, по словам Стародубовой, из-за жестких ограничений в еде возникнет дефицит витаминов, ухудшится самочувствие и произойдет рикошетный набор веса. Вместо строгих диет эксперт посоветовала после новогодних застолий вернуться к привычному сбалансированному питанию и вести активный образ жизни.

Ранее Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям.