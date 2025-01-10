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08:14, 10 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу популярного салата с майонезом

Врач Продеус заявил, что яйца из салата мимоза полезны для щитовидной железы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам пользу популярного салата с майонезом. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о салате «Глаз змеи», который готовят по той же технологии и из тех же ингредиентов, что и салат мимоза. Она уточнила, что в него входят яйца, курица, кукуруза, твердый сыр, консервированные ананасы и майонез. Украшается блюдо выложенным из яичного желтка и маслин змеиным глазом.

Продеус заявил, что в яйцах — одном из основных компонентов салата — содержится селен, обеспечивающий здоровье щитовидной железы. Гандельман сообщил, что в ананасе есть марганец, предупреждающий появление атеросклеротических бляшек в сосудах.

Благодаря кобальту, содержащемуся в курице, оболочка зрительного нерва остается здоровой, добавил Коновалов. «Если эта оболочка хорошая, то импульс от глаза к головному мозгу проходит нормально, и мы видим хорошо», — пояснил офтальмолог.

Ранее Малышева назвала лучшее лекарство, помогающее избавиться от вызванной алкоголем головной боли. Таковым она сочла аспирин.

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