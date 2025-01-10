Россиянин сжег заживо хозяина вместе с домом и сбежал

В городе Грязовец россиянин сжег под Новый год частный дом вместе с владельцем

В Вологодской области следователи расследуют дело о жестокой расправе в городе Грязовец. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 31 декабря находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый решил расправиться с тремя знакомыми, с которыми ночевал в частном доме на улице Победы. Мужчина поджог стену помещения и сбежал. Части находившихся жильцов удалось сбежать, но спавшему хозяину выжить в огне не удалось.

В ходе первоначальных следственных действий следователями получены доказательства причастности злоумышленника к совершенному преступлению. Он задержан, допрошен и в последующем заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области — Кузбассе перед судом предстанут два 16-летних подростка по делу о поджогах базовых станций мобильных операторов.