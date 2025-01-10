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16:48, 10 января 2025Путешествия

Россиянин упал с 10-метровой скалы на лед и выжил

Россиянин упал с 10-метровой скалы в Челябинской области и выжил
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области»

Российский турист упал с 10-метровой скалы в Троицке в Челябинской области на замерзшую реку и выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале Поисково-спасательной службы региона.

Инцидент случился вечером 9 января, пострадавшего заметили находившиеся неподалеку подростки и рыбак. Самого происшествия они не видели.

50-летний мужчина неподвижно лежал на льду, где его заметало снегом. Из-за болевого шока от полученных травм и переохлаждения он не мог позвать на помощь и лишь слабо стонал.

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Свидетели случившего поделились с россиянином одеждой, чтобы согреть его, и вызвали экстренные службы. «К труднодоступному месту на берегу реки, под скалой высотой более 10 метров, спасатели Троицкого отряда смогли в считаные минуты подъехать на снегоходе», — говорится в сообщении.

В настоящее время туристом занимаются врачи в стационаре. Обстоятельства его падения до сих пор неизвестны. Медицинский осмотр показал высокую вероятность компрессионных травм позвоночника и нижних конечностей.

Ранее турист из Германии пошел кататься на зиплайне в Мексике, сорвался вниз и не выжил. 54-летний немец приехал с женой в туристический центр в городе Пунта-Лагуна на границе штатов Кинтана-Роо и Юкатан.

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