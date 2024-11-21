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18:04, 21 ноября 2024Путешествия

Турист пошел кататься на зиплайне и сорвался вниз с 15-метровой высоты на глазах жены

Турист из Германии пошел кататься на зиплайне в Мексике и не выжил
Алина Черненко

Фото: Perry Grone / Unsplash

Турист из Германии пошел кататься на зиплайне в Мексике, сорвался вниз и не выжил. Подробностями поделилось издание The Yucatan Times.

54-летний немец по имени Нихолау приехал с женой Дианой в туристический центр в городе Пунта-Лагуна на границе штатов Кинтана-Роо и Юкатан. Там мужчина решил прокатиться на зиплайне, но, предположительно, проигнорировал инструкции гида по технике безопасности и упал с 15-метровой высоты на глазах супруги.

Прибывшие на место парамедики не смогли спасти туриста. Полиция оцепила территорию и начала расследование.

Ранее индийский турист отправился с другом к вершине водопада в Таиланде, упал со скалы и не выжил. Во время похода мужчина делал фотографии, поскользнулся и сорвался вниз.

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