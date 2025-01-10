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18:30, 10 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за компьютерную атаку с помощью вредоносного программного обеспечения

В Уфе осудили мужчину за компьютерную атаку с помощью вредоносного ПО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Max Acronym / Shutterstock / Fotodom

В Уфе осудили мужчину за компьютерную атаку с помощью вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «РБК».

По данным издания, в 2023 году 34-летний Александр Нургутдинов пытался распространить вредоносную программу в ООО «Башкирэнерго». Он хотел таким образом заблокировать данные сайта. Этот файл мог создать большую нагрузку на процессор или начать чрезмерно использовать память системы, что могло привести к полной блокировке информации.

Файл своевременно был обнаружен и уничтожен системой защиты. Факт атаки на сайт установили оперативники в ходе проведения проверки безопасности объектов критической инфраструктуры региона. У Нургутдинова был изъят компьютер и другие предметы, имеющие отношение к делу. Свою вину он признал.

Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что у крупнейшего взяточника в истории России изымут биткоины на миллиард рублей. Марат Тамбиев брал взятки «как зарплату».

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