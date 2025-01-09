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06:25, 9 января 2025Силовые структуры

У крупнейшего взяточника в истории России изымут биткоины на миллиард рублей. Тамбиев брал взятки «как зарплату»

У осужденного за рекордную взятку экс-следователя Тамбиева изымают биткоины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Судебные приставы начали передавать России биткоины бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева. У осужденного изымут криптовалюту более чем на один миллиард рублей.

Исполнительное производство открыто по судебному решению, согласно которому в доход государства обращаются биткоины, хранящиеся на аппаратном кошельке Ledger Nano X. Помимо этого, приставы начали взыскивать с Тамбиева 15 тысяч рублей исполнительских сборов.

Кроме того, согласно рассмотренным материалам, на имущество бывшего следователя наложен арест в рамках еще одного исполнительного производства.

Тамбиев вымогал у хакеров 2718 биткоинов

Тамбиева арестовали в марте 2022 года по подозрению в получении взятки на сумму 7,3 миллиарда рублей. Следствие установило, что экс-руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы вместе с бывшей следовательницей Кристиной Ляховенко вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов — кибервзломщики сами пожаловались в ФСБ на взяточников.

26,9
миллиарда рублей

составляет сумма взятки по курсу на 9 января

Тамбиев вину не признал. На суде он выразил надежду на то, что «справедливость восторжествует и его история будет показана совсем в ином свете».

Если быть, то быть лучшим

Марат Тамбиев осужденный за рекордную взятку экс-следователь

Бывшего следователя осудили на 16 лет колонии строгого режима по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили звания «майор юстиции». Тамбиев выслушал приговор с улыбкой. Ляховенко обвинили по статьям УК «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» и в одном эпизоде «Получение взятки в особо крупном размере», ее лишили свободы на девять лет.

Взяткодателем оказалась хакерская группировка

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия». При этом, утверждалось в СМИ, получение взяток Тамбиевым было поставлено на поток, тот получал взятки «как зарплату».

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4 мая 2024

В ноябре 2024 года первый заместитель генпрокурора России Анатолий Резинкин подал иск о конфискации в казну имущества Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей. Обращение представителя надзорного ведомства поступило в Никулинский суд Москвы. В доход государства у Тамбиева хотят изъять квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, а также мотоциклы марок Ducati Diavel и Honda.

Кроме того, в прокуратуре считают сомнительными доходы, на которые были приобретены квартира в Черкесске и автомобили Ауди Q7 и Porsche Macan S общей стоимостью 16 миллионов рублей. В обеспечение иска Генпрокуратура просила арестовать денежные средства на банковских счетах Тамбиева, его недвижимость, а также активы двоюродного дяди экс-следователя по фамилии Кубанов, у которого в собственности квартира в Одинцове и четыре нежилых помещения.

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