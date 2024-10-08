На видео из суда обвиняемый в рекордной взятке следователь встретил приговор с улыбкой

Обвиняемый в рекордной взятке следователь Тамбиев встретил приговор с улыбкой

На кадрах из зала суда обвиняемый в рекордной взятке в биткоинах бывший следователь Марат Тамбиев встретил приговор с улыбкой и шутил на камеру. Видео предоставил Telegram-канал Shot.

Марат Тамбиев сказал, что планирует заниматься тем, что «бог пошлет», что-то преподавать. «Если быть то быть лучшим», - добавил он. Он добавил, что надеется на то, что справедливость восторжествует и его история будет показана совсем в ином свете.

Ранее сообщалось, что бывший российский следователь высказался об обвинении в рекордной взятке.