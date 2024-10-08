Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 8 октября 2024Силовые структуры

На видео из суда обвиняемый в рекордной взятке следователь встретил приговор с улыбкой

Обвиняемый в рекордной взятке следователь Тамбиев встретил приговор с улыбкой

На кадрах из зала суда обвиняемый в рекордной взятке в биткоинах бывший следователь Марат Тамбиев встретил приговор с улыбкой и шутил на камеру. Видео предоставил Telegram-канал Shot.

Марат Тамбиев сказал, что планирует заниматься тем, что «бог пошлет», что-то преподавать. «Если быть то быть лучшим», - добавил он. Он добавил, что надеется на то, что справедливость восторжествует и его история будет показана совсем в ином свете.

Ранее сообщалось, что бывший российский следователь высказался об обвинении в рекордной взятке.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

      Производитель смартфонов извинился за разочаровывающие результаты

      На Северном Кавказе за год задержали 200 причастных к террористической деятельности

      На видео из суда обвиняемый в рекордной взятке следователь встретил приговор с улыбкой

      Пушилин сообщил о продолжающихся обстрелах Угледара

      Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок

      Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

      Ушедший на СВО депутат Госдумы стал министром в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше