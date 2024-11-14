Имущество осужденного за рекордную взятку бывшего следователя решили изъять в казну России

«Ведомости»: Генпрокуратура РФ хочет изъять имущество экс-следователя Тамбиева

Первый заместитель генпрокурора России Анатолий Резинкин подал иск о конфискации в казну имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Обращение представителя надзорного ведомства поступило в Никулинский суд Москвы. В доход государства у Тамбиева хотят изъять квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, а также мотоциклы марок Ducati Diavel и Honda.

Кроме того, в прокуратуре считают сомнительными доходы, на которые были приобретены квартира в Черкесске и автомобили Ауди Q7 и Porsche Macan S общей стоимостью 16 миллионов рублей.

В обеспечение иска Генпрокуратура просит арестовать денежные средства на банковских счетах Тамбиева, его недвижимость, а также активы двоюродного дяди экс-следователя по фамилии Кубанов, у которого в собственности квартира в Одинцове и четыре нежилых помещения.

В 2023 году суд изъял у экс-следователя в казну 1032 биткойна, что эквивалентно 24 миллионам долларов. Кроме того, Балашихинский городской суд взыскал с Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко более 7,3 миллиарда рублей, полученных ими в качестве взятки.

Они были осуждены на 16 и 9 лет лишения свободы соответственно за получение 2,7 тысячи биткоинов в качестве взятки от хакеров из группировки Infraud Organization.