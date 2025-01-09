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04:19, 9 января 2025Силовые структуры

Биткоины осужденного за крупнейшую взятку в истории экс-следователя начали передавать РФ

Приставы начали передавать РФ биткоины осужденного экс-следователя СК Тамбиева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Судебные приставы начали передавать России биткоины бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, осужденного по делу о рекордной взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительное производство открыто по судебному решению, согласно которому в доход государства обращается криптовалюта на сумму более одного миллиарда рублей. Сейчас биткоины содержатся на аппаратном кошельке Ledger Nano X. Помимо этого, приставы начали взыскивать с Тамбиева 15 тысяч рублей исполнительных сборов

В Подмосковье суд приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы за получение рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов. По текущему курсу эта сумма эквивалентна 26,8 миллиарда рублей. Тамбиев отбывает наказание в колонии строгого режима.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года. Бывший руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Тамбиев и бывшая следовательница Ляховенко вымогали криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.

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