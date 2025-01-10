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12:10, 10 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над сожительницей и покушение на ее сына

В Норильске осудят мужчину за убийство сожительницы и покушение на ее сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Норильске осудят мужчину за расправу над сожительницей и покушение на ее сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Юлия Арбузова.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 18 мая 34-летний житель Норильска взял нож и направился к себе домой с целью выяснить отношения с сожительницей. Возле подъезда он встретил 12-летнего пасынка и нанес ему три ножевых ранения в область шеи. Затем направился в квартиру, где несколько раз ударил женщину ножом. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

После этого он покинул место преступления и на выходе встретил незнакомых ему мужчину с женщиной, на которых напал и нанес им несколько ранений. Преступника остановили соседи и прибывшие сотрудники полиции.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемого психических расстройств в момент совершения преступления, он осознавал что делает.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину осудят за расправу над бывшей женой своего сына.

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