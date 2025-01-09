В российском регионе мужчину осудят за расправу над бывшей женой своего сына

В Чеченской Республике осудят мужчину за расправу над бывшей женой своего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, в сентябре 46-летний местный житель, проживающий со своей семьей в селе, из-за личной неприязни к бывшей жене сына ночью лишил ее возможности дышать. Это привело к травме, несовместимой с жизнью. С целью скрыть следы преступления он вынес тело во двор и сжег. Затем он собрал то, что осталось, в мешок и выбросил в реку.
Отмечается, что девушка приехала в гости к своей малолетней дочери, которая жила вместе с родителями ее бывшего мужа.
Ранее сообщалось, что россиянина осудили на восемь лет колонии за расправу из-за ревности.