Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:07, 9 января 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчину осудят за расправу над бывшей женой своего сына

В Чеченской Республике осудят мужчину за убийство бывшей жены своего сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чеченской Республике осудят мужчину за расправу над бывшей женой своего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 46-летний местный житель, проживающий со своей семьей в селе, из-за личной неприязни к бывшей жене сына ночью лишил ее возможности дышать. Это привело к травме, несовместимой с жизнью. С целью скрыть следы преступления он вынес тело во двор и сжег. Затем он собрал то, что осталось, в мешок и выбросил в реку.

Отмечается, что девушка приехала в гости к своей малолетней дочери, которая жила вместе с родителями ее бывшего мужа.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на восемь лет колонии за расправу из-за ревности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

      Участник популярного шоу ТНТ погиб в зоне спецоперации

      Женщинам назвали причину оставаться активными в менопаузу

      Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили

      Раскрыто место исчезновения носков в стиральной машине

      Праздновавший Новый год россиянин выстрелил из ружья в жену и ее сестру

      Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения Аушвица

      В кабине пилотов российского самолета треснуло стекло

      Стало известно о побеге нескольких украинок из Дании по одной причине

      В российском регионе мужчину осудят за расправу над бывшей женой своего сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше