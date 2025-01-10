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09:10, 10 января 2025Силовые структуры

Россиянка напала с ножом на своих малолетних детей

В Красноуральске женщина порезала двух своих детей и свела счеты с жизнью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноуральске 40-летняя женщина напала с ножом на двоих своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на двоих детей. В ночь на 10 января женщина нанесла малолетним ножевые ранения, после чего решила не уйти из жизни.

Как «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых, семилетнему ребенку удалось выбраться из квартиры и добраться до соседнего подъезда, где его заметил местный житель. Он вызвал полицию. В это время девятилетняя девочка также выбралась из квартиры, ее нашли в бессознательном состоянии в подъезде. Детей доставили в больницу, им оказывают помощь.

На месте совершения преступления работают криминалисты, устанавливаются мотивы произошедшего.

Ранее сообщалось, что в отношении избивших советника мэра Улан-Удэ в новогоднюю ночь подростков возбудили дело.

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