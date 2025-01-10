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05:20, 10 января 2025Путешествия

Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе

Российские туристы не могут улететь из Шарм-эль-Шейха
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Gru / Unsplash

Российские туристы не могут улететь из Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россияне столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву. Рейс должен был вылететь в 17:00 по местному времени, но был отменен после задержки в 7,5 часа. Пассажиры потребовали объяснений от представителей авиакомпании, блокируя их выход из зала. Выяснилось, что причиной задержки стала неисправность шасси.

После того как посадка началась позже запланированного времени, пассажиров вновь попросили вернуться в здание аэропорта. Через час ожидания рейс был отменен. Туристам пообещали отель и вывели их из зала ожидания.

Ранее пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу. Позднее стало известно, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Женщина, на которую он совершил нападение, не пострадала. Проверка лайнера и багажа не выявила взрывных устройств.

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