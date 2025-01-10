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15:01, 10 января 2025Путешествия

Российским туристам назвали альтернативу Бали и курортам Таиланда

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Российским туристам назвали альтернативу отдыху на Бали и курортах Таиланда — речь идет о малайзийском острове Лангкави. Об этом говорится в видео на странице Kudaka в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам экспертов, там нетронутая природа и чистые безлюдные пляжи. Также на острове есть быстрый интернет, добавили они. Попасть на Лангкави можно через столицу страны — Куала-Лумпур.

Ранее россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил. Уточняется, что несчастный случай произошел в Убуде.

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