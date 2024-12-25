Россиянин сорвался с водопада на Бали, пробил легкое и сломал позвоночник

Shot: россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил

Россиянин сорвался с 25-метрового водопада на Бали и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что несчастный случай произошел в Убуде. 34-летний Виктор отправился в одиночку к большому водопаду, но сорвался, пробил легкое и сломал позвоночник. В результате мужчина оказался в местной больнице Sanglah, где не получал должного ухода. Врачи не отвечали на его вызовы и не реагировали на просьбы. Кроме того, россиянин остался без обезболивающих.

В связи с этим Виктору пришлось нанять сиделку, чтобы та ухаживала за ним. Россиянина эвакуировали на родину в критическом состоянии. Более того, в аэропорту ему пришлось заплатить 62 тысячи рублей за просроченную визу. Теперь отечественные врачи оказывают ему необходимую помощь.

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