Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

В Приморье уволили депутата, который почти год не появлялся на заседаниях

В Приморье местного депутата Владимира Авагимяна уволили за систематические прогулы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, Авагимян почти год не появлялся на заседаниях. Все это время жители округа, от которого избирался депутат, не могли связаться с ним.

Установить факт неисполнения Авагимяном обязанностей удалось сотрудникам прокуратуры. 10 января его лишили депутатских полномочий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил об увольнении своего помощника после пьяного дебоша последнего в самолете. Парламентарий также принес извинения за поведение подчиненного.