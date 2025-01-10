Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

В Приморье местного депутата Владимира Авагимяна уволили за систематические прогулы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По данным канала, Авагимян почти год не появлялся на заседаниях. Все это время жители округа, от которого избирался депутат, не могли связаться с ним.
Установить факт неисполнения Авагимяном обязанностей удалось сотрудникам прокуратуры. 10 января его лишили депутатских полномочий.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил об увольнении своего помощника после пьяного дебоша последнего в самолете. Парламентарий также принес извинения за поведение подчиненного.