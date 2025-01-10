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16:26, 10 января 2025Силовые структуры

Российский математик попал в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов математика Вербицкого
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов блогера и математика Михаила Вербицкого. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении сказано: «Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 года рождения, город Москва».

Ранее сообщалось, что против него было возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») из-за того, что он призывал к ударам по России. Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию и выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле».

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