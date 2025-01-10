Российской экономике предсказали форс-мажоры

Доцент Балынин: В 2025 году миру грозят новые торговые войны

Если избранный президент США Дональд Трамп выполнит все предвыборные обещания, то в некоторых странах-покупателях российских энергоносителей может снизиться промышленное производство, а значит и объемы поставок туда нефтепродуктов — упадут. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он считает, что в 2025 году российская экономика может столкнуться с форс-мажорами, ввиду растущего уровня глобальной экономической и политической неопределенности. В частности, экономист не исключает развязывания новых и усиления уже идущих торговых войн. Кроме того, из-за политики Трампа не исключена перестройка мировых логистических цепочек. В некоторых недружественных РФ странах могут вспыхнуть политические конфликты.

Также Балынин остерегается того, что Россия может столкнуться с всплеском нового ажиотажного спроса на какой-нибудь товар. Такое уже наблюдалось в стране с куриными яйцами в 2023 году, и со сливочным маслом в 2024 году.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил о низкой вероятности широкой торговой войны между США и Канадой, поскольку Соединенные Штаты могут очень быстро «съесть» своего северного соседа.