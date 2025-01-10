Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:22, 10 января 2025Экономика

Российской экономике предсказали форс-мажоры

Доцент Балынин: В 2025 году миру грозят новые торговые войны
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Если избранный президент США Дональд Трамп выполнит все предвыборные обещания, то в некоторых странах-покупателях российских энергоносителей может снизиться промышленное производство, а значит и объемы поставок туда нефтепродуктов — упадут. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он считает, что в 2025 году российская экономика может столкнуться с форс-мажорами, ввиду растущего уровня глобальной экономической и политической неопределенности. В частности, экономист не исключает развязывания новых и усиления уже идущих торговых войн. Кроме того, из-за политики Трампа не исключена перестройка мировых логистических цепочек. В некоторых недружественных РФ странах могут вспыхнуть политические конфликты.

Также Балынин остерегается того, что Россия может столкнуться с всплеском нового ажиотажного спроса на какой-нибудь товар. Такое уже наблюдалось в стране с куриными яйцами в 2023 году, и со сливочным маслом в 2024 году.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил о низкой вероятности широкой торговой войны между США и Канадой, поскольку Соединенные Штаты могут очень быстро «съесть» своего северного соседа.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

      Стали известны главные статьи расходов россиян в канун Нового года

      Москвичей предупредили о погоде в конце недели

      В России спрогнозировали сроки окончания боев за Суджу

      Мечтающая о сексе на одну ночь женщина испугалась последствий и обратилась за помощью

      Стало известно о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

      Власти рассказали о ситуации на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

      В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

      Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

      Стало известно о выгоде украинских юристов от насильственной мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше