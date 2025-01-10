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00:30, 10 января 2025Наука и техника

SpaceX обозначила дату первого в 2025 году испытательного полета Starship

SpaceX: В 2025 году система Starship впервые взлетит 13 января
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Первый в 2025 году испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship запланирован на 13 января. Соответствующий срок обозначила компания SpaceX.

«7-й испытательный полет Starship готовится к запуску в понедельник, 13 января», — говорится на сайте компании.

Предыдущий, 6-й, пуск Starship состоялся 20 ноября.

5-е летные интеграционные испытания системы прошли 13 октября.

Грузоподъемность Starship составит более 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Систему планируется использовать для выведения грузов и людей в космос, в лунных и марсианских миссиях, а также в интересах Пентагона.

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