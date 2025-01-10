SpaceX обозначила дату первого в 2025 году испытательного полета Starship

SpaceX: В 2025 году система Starship впервые взлетит 13 января

Первый в 2025 году испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship запланирован на 13 января. Соответствующий срок обозначила компания SpaceX.

«7-й испытательный полет Starship готовится к запуску в понедельник, 13 января», — говорится на сайте компании.

Предыдущий, 6-й, пуск Starship состоялся 20 ноября.

5-е летные интеграционные испытания системы прошли 13 октября.

Грузоподъемность Starship составит более 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Систему планируется использовать для выведения грузов и людей в космос, в лунных и марсианских миссиях, а также в интересах Пентагона.