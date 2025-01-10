В российском городе затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

В Петербурге затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

Квартиру 103-летней жительницы Санкт-Петербурга уже несколько дней заливает водой. Коммунальный потоп начался еще в праздники, передает портал 78.ru.

Коммунальная авария произошла в доме по улице Верности. Хозяйка проблемной жилплощади пережила блокаду и преодолела столетний рубеж. Женщина активно осваивает социальные сети, в частности, ведет блог в TikTok. Потолок в квартире пенсионерки дал течь в новогодние праздники. Сверху капает на протяжении трех дней, отчего полы в комнатах успели вздуться. Вдобавок на стенах помещений уже виднеются разводы и подтеки. Погода меняется, и течь попеременно то стихает, то усиливается — блокадница опасается, что в любой день квартиру начнет топить все больше. «Сейчас нет дождя и такого снега, как было вчера, но я боюсь представить, что здесь будет завтра. Весь паркет мокрый, затекло под диван, под линолеум», — поделилась пожилая тиктокерша.

Как признаются соседи, проблемы с кровлей наблюдаются не первый год и со временем усугубляются. В последний раз капремонт в здании проводится больше 15 лет назад.

Ранее в другом российском городе, Кургане, строители в качестве извинений подарили пожилой горожанке телевизор. Таким образом, компания-подрядчик пыталась возместить ущерб за протечку крыши, из-за которой затопило квартиру пенсионерки. В городской администрации отреагировали на ситуацию, пообещав провести в дом газ и отремонтировать двор.