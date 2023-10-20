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15:20, 20 октября 2023Среда обитания

Пенсионерке затопили квартиру и сделали неожиданный подарок

Пенсионерке из Кургана подарили телевизор после того, как затопили ей квартиру

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пожилой жительнице Кургана подарили новый телевизор после того, как ей затопили квартиру. О таком неожиданном подарке за нанесенный ущерб рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По словам главы Курганской области, представители компании-подрядчика, проводившей замену крыши, сняли кровлю и никак не изолировали ее. В результате одну из квартир ремонтируемого дома, в которой проживает пенсионерка, после осадков залило. Женщина решила пожаловаться на компанию, по вине которой ее затопило, и в качестве извинений женщине организация подарила женщине новый телевизор.

«У Галины Георгиевны, квартиру которой затопило по вине подрядчика, выполнявшего работы по замене крыши, завершается ремонт. Говорит, ребята исправляются. Все основные работы уже выполнены. Становится чисто и уютно, как и должно быть. А в качестве извинений за предоставленные неудобства компания сделала Галине Георгиевне подарок — новый телевизор», — поделился новостью Шумков. Помимо этого, от имени администрации Кургана он пообещал провести газ в доме пенсионерки до конца 2023 года, а в 2024-м — отремонтировать двор.

В октябре также стало известно, что в квартире жителя Подмосковья после прорыва канализации выросли грибы.

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      Полина Кислицына
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