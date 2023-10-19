В квартире россиянина выросли грибы

В квартире жителя Балашихи из-за проблем с канализацией выросли грибы

В квартире жителя Подмосковья из-за проблем с канализацией выросли грибы. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам жителя Балашихи, в августе в его квартире в новом жилом комплексе комфорт-класса, расположенном на Реутовской улице, прорвало канализационную трубу. Через два дня прибывшие на место происшествия сотрудники управляющей компании не смогли устранить протечку, поставили ведро и порекомендовали пострадавшему от аварии обратиться к застройщику. Через месяц после начала проблем с канализацией в квартиру к мужчине пришел представитель застройщика, составил акт и пообещал провести ремонт. Однако балашихинец отметил, что мастер три раза назначал ему дату визита для ремонта канализации и столько же раз переносил ее, после чего перестал отвечать на звонки.

Россиянин посетовал, что ему приходится по несколько раз в день сливать ведра с нечистотами. Помимо этого, из-за прорыва канализации новый ремонт и стены в квартире, в которую он заселился в начале 2023 года, были испорчены, а на полу между плинтусом и плиткой выросли грибы. «При этом аварийный ремонт должны выполнить за три дня», — уточнил пострадавший. Он добавил, что после того, как в квартире была проведена санобработка, грибы перестали расти, однако теперь его жилье заполонили мухи.

В июле стало известно, что грибы «выселили» многодетную семью россиян из квартиры.