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15:44, 10 января 2025Мир

США нанесли удары по подземным объектам хуситов

Al Arabiya: США нанесли удары по подземным объектам хуситов в провинции Амран
Семен Александров (редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США нанесли удары по подземным объектам хуситов в йеменской провинции Амран. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что США совершили по меньшей мере 12 ударов по объектам мятежников из движения «Ансар Аллах» в провинциях Амран и Саада.

Ранее представитель йеменских хуситов Яхья Сария заявил, что американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами. Он отметил, что военная операция против авианосца прошла в то время, как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.

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