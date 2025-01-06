Хуситы атаковали ракетами авианосец США в Красном море

Хуситы атаковали дронами и ракетами авианосец USS Harry Truman в Красном море

Американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сария в Telegram.

Он утверждает, что военная операция против авианосца прошла в то время, как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену. Удар по кораблю был нанесен двумя крылатыми ракетами и четырьмя дронами. Последствия атаки не уточняются.

Кроме того, атаке группировке подверглись израильские военные объекты в районе Тель-Авива и Ашкелона.

Ранее, 3 января, Хуситы заявили об успешном ударе по электростанции в районе Тель-Авива с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». До этого, 31 декабря прошлого года хуситы атаковали ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman.

