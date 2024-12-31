Йеменские хуситы атаковали американский авианосец

Al Mayadeen: хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman.

Йеменские хуситы из радикальной исламистской группировки «Ансар Аллах» атаковали ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Целью был авианосец США USS Harry S. Truman. Атака происходила с использованием большого количества беспилотников и крылатых ракет», — передает телеканал.

28 декабря США и Великобритания атаковали позиции йеменских хуситов в ответ на их атаку гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы «Неватим» в пустыне Негев.