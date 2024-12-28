Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об атаке гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы «Неватим» в пустыне Негев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы атаковали израильскую базу ВВС "Неватим" в районе пустыни Негев на юге оккупированных палестинских территорий. В ходе нашей операции мы применили гиперзвуковую ракету "Палестина-2"», — отмечается в заявлении хуситов.

24 декабря хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Движение добавило, что ракета «успешно достигла своей цели».

Позже стало известно, что после удара йеменского движения по Тель-Авиву сигнал тревоги сработал в 200 местах. Израильские службы экстренной помощи подтвердили, что девять человек получили ранения во время перемещения в убежища после запуска ракеты.

