Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об атаке гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы «Неватим» в пустыне Негев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы атаковали израильскую базу ВВС "Неватим" в районе пустыни Негев на юге оккупированных палестинских территорий. В ходе нашей операции мы применили гиперзвуковую ракету "Палестина-2"», — отмечается в заявлении хуситов.
24 декабря хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Движение добавило, что ракета «успешно достигла своей цели».
Позже стало известно, что после удара йеменского движения по Тель-Авиву сигнал тревоги сработал в 200 местах. Израильские службы экстренной помощи подтвердили, что девять человек получили ранения во время перемещения в убежища после запуска ракеты.