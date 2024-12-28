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16:52, 28 декабря 2024Мир

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hani Al-Ansi / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об атаке гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы «Неватим» в пустыне Негев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы атаковали израильскую базу ВВС "Неватим" в районе пустыни Негев на юге оккупированных палестинских территорий. В ходе нашей операции мы применили гиперзвуковую ракету "Палестина-2"», — отмечается в заявлении хуситов.

24 декабря хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Движение добавило, что ракета «успешно достигла своей цели».

Позже стало известно, что после удара йеменского движения по Тель-Авиву сигнал тревоги сработал в 200 местах. Израильские службы экстренной помощи подтвердили, что девять человек получили ранения во время перемещения в убежища после запуска ракеты.

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