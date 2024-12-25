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11:04, 25 декабря 2024Мир

Стали известны последствия удара хуситов по Тель-Авиву

После удара хуситов по Тель-Авиву сигнал тревоги сработал в 200 местах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nathan Howard / Reuters

После удара движения «Ансар Аллах» (хуситы) по Тель-Авиву сигнал тревоги сработал в 200 местах. Об этом сообщает Al Masirah.

«Сигнал тревоги после удара гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву сработал более чем в 200 местах, в результате чего два миллиона жителей были вынуждены укрыться в убежищах», — сообщает телеканал.

Кроме того, израильские службы экстренной помощи подтвердили, что девять людей получили ранения во время бегства в убежища после запуска ракеты.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Движение добавило, что ракета «успешно достигла своей цели».

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